Diseñadora Cinthia Vigil exige justicia ante presunta mala praxis de Dr. Fong

La reconocida diseñadora de vestidos de novia, Cinthia Vigil, ha vuelto a pronunciarse sobre la denuncia penal por presunta mala praxis realizada por el cirujano Víctor Fong, más conocido como el Dr. Fong. Esto surge después de que en julio pasado denunciara que se le administró ActiviGel en los glúteos, un polímero sintético.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para revelar todos los detalles sobre la presunta mala praxis llevada a cabo por el Dr. Fong. Esto se da en vista de que, hasta el momento, después de varios meses de su denuncia penal, no ha encontrado justicia.

“Es de conocimiento de muchos acerca de mi caso el que no solo tuve que luchar por mi salud física, sino que afectó mi estado emocional y a nivel empresarial. He callado por mucho tiempo sobre quién es el responsable del daño irreparable a mi salud. Solicité ayuda a la Fiscalía a fin de que tomen cartas en el asunto, sin embargo, esto no genera ningún resultado. Agotada de esta injusticia daré una conferencia de prensa para narrar lo que me ha sucedido y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones”, se lee el comunicado.

Las cámaras de "Dilo Fuerte" se dirigieron a la clínica donde atiende el doctor Víctor Fong, ubicada en el distrito de La Victoria, en busca de su descargo. Sin embargo, encontraron las puertas cerradas y uno de los empleados informó que el doctor no daría declaraciones a los medios.

SUSTANCIA APLICADA A DISEÑADORA NO SERÍA RECOMENDABLE, SEGÚN ESPECIALISTA

Sobre el caso, el doctor David Ruiz Vela, cirujano plástico - médico legista, señaló que la sustancia conocida como ActiviGel no es recomendable para ser aplicada en el cuerpo de una persona. Agregó que a nivel mundial se ha comprobado por científicos que este tipo de producto pone en riesgo la seguridad del paciente.

"La única sustancia que cuenta con el respaldo total de la sociedad científica es el ácido hialurónico, pero también se están experimentando otras sustancias. Sin embargo, su uso está bajo la responsabilidad del médico tratante", señaló el especialista.

El especialista en cirugía plástica recomendó a todas las personas que deseen someterse a un tratamiento quirúrgico buscar las mejores alternativas con respecto a los especialistas. "En la actualidad, existen alternativas de alta tecnología de implantes en los glúteos que son mucho más seguras", expresó.