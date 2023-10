Ante una emergencia ¿podemos salvar la vida a una persona que sufra descompensación en casa?

Hay distintas razones y motivos que conllevan a una persona a sufrir una descompensación, la cual se produce cuando la presión arterial baja bruscamente de manera repentina, produciendo un malestar general en todo el cuerpo.

Para la doctora Madeley Cubas, especialista del Seguro Social de Salud (EsSalud), este tipo de casos pueden evitarse mediante la prevención, realizándose un chequeo general de salud tanto en niños como en adultos.

“Cuando nosotros tenemos los pequeños en casa hay que ser vigilantes de que algún tema de salud los esté afectando. En los niños es común los problemas respiratorios. Cuando pasa esto nosotros esperamos demasiado tiempo para llevarlo a los centros hospitalarios y muchas veces estos niños llegan ya en un momento que es demasiado crítico”, expresó la especialista.

“Es importante para los papás poder observar a estos pequeños ver la parte de prevención, estar al tanto dentro de los pequeños, por ejemplo, con los objetos pequeños que pueden introducirse o con algún tipo de cambio en su salud desde un resfriado”, acotó.

¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA EN CASA?

La especialista de EsSalud señaló que cuando el niño no respira se torna de manera inmediata inconsciente, en este caso, lo primero que deben hacer los padres responsables es estimular al pequeño para ver si hay respuesta de manera inmediata y posteriormente pedir ayuda a los centros de emergencia.

“La recomendación final es primero tener en cuenta de que las maniobras que nosotros podemos desarrollar cuando una persona no responde no tiene pulso y no respira son básicas y se pueden dar con nuestras manos. En el caso de los adultos simplemente es primero ver si el paciente reacciona o no, si no responde de manera inmediata pedimos ayuda”, señaló.