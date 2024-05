Disputa familiar en Ate: Hermanas se enfrentan por herencia de una casa

Tres hermanas se han visto envueltas en un conflicto familiar en el distrito limeño de Ate, luego de que una de ellas, llamada Ema, supuestamente intentara tomar posesión de la casa de sus padres, la cual les fue otorgada como herencia a los hijos.

Las otras dos hermanas, Hilda y Mercedes, regresaron recientemente de España, país al que viajaron para tratar un problema de salud. Sin embargo, al volver a Perú, se encontraron con la sorpresa de que su hermana Ema no les permitía ingresar a la propiedad heredada de su padre.

Mercedes acusó a su hermana Ema de haberla agredido brutalmente cuando intentaba entrar a la fuerza en la casa después de estar durmiendo varios días en la calle. Ante las cámaras de "Dilo Fuerte", mostró un profundo corte en el brazo que, según ella, fue causado por su hermana y su sobrina.

"Mi hermana no me recibió bien, parece que no le agrada que esté en casa. En primer lugar, intentó agredirme, pero al ver que no podía, llamó a mi sobrina para que me atacara", declaró la presunta víctima.

Por su parte, la otra hermana, Hilda, también acusó a Ema de haberla agredido años atrás, junto con sus hijos y esposos, en relación con la misma disputa por la casa.

Frente a estas graves acusaciones, Ema, quien es señalada por sus dos hermanas de apropiarse indebidamente del inmueble de sus padres y de agredir a Hilda y Mercedes, negó todos los cargos.

Hasta el cierre de esta nota, la señora Ema accedió a permitirles el acceso a la casa tanto a Hilda como a Mercedes. Sin embargo, Hilda dijo no estar de acuerdo con las decisiones de su hermana Ema, razón por la cual espera el proceso judicial que está pendiente de resolver.