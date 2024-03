A un año de los huaicos: así luce el distrito de Punta Hermosa

Hoy se conmemora un año desde los devastadores huaicos que azotaron el distrito de Punta Hermosa, como resultado de las intensas lluvias provocadas por la presencia del ciclón Yaku y el fenómeno del Niño. Estos eventos dejaron como consecuencia la unificación de varias viviendas y pérdidas materiales para decenas de familias.

En la actualidad, las familias de la zona de Nueva Punta Hermosa todavía están lidiando con las secuelas dejadas por la naturaleza, y denuncian que hasta el momento las autoridades no han tomado medidas para prevenir la repetición de un evento similar en el futuro. "El alcalde nos tiene olvidados, nos rechaza. Dice que somos responsables", expresaron los vecinos.

"Seguimos viviendo con ese miedo, sabemos que tarde o temprano volverá a ocurrir un huaico. Por eso estamos unidos como residentes para exigir ayuda y evitar otro desastre como los que ya hemos presenciado", añadió otra vecina del área.

ESPERAN AYUDA

Muchas familias, algunas con niños en brazos, presenciaron cómo sus hogares quedaban destrozados por los huaicos. Afirman que las autoridades los han abandonado y que la única solución que les ofrecen es abandonar el lugar.

"Tengo hijos pequeños y no tengo dónde ir. Acá no hay autoridades, no hay apoyo para poder salir. Defensa Civil nos exige que no retiremos, pero a dónde nos vamos si no tenemos a dónde ir", lamentó una de las residentes que fue víctima de este desastre.