Mujer reclama pensión digna para su hija: A pedradas destrozó carro de su expareja en Chimbote

En la ciudad de Chimbote, una mujer y madre de familia se volvió viral luego de agarrar a pedradas el vehículo de su expareja y padre de su menor hijo, por discrepancias en el monto propuesto para la pensión de alimentos.

En las imágenes registradas por uno de los testigos, se puede observar a la mujer destruyendo la parte frontal del auto con una piedra y reclamando airadamente a su expareja por la poca cantidad de dinero que pretende pasarle mensualmente.

"Es un per** desgraciado. Ahí está tu carro, grábame. Per**, 400 soles le quieres dar a mi hija y este es mi carro igual que el tuyo", reclamó la mujer, ante la mirada atónita de su expareja.

¿QUÉ DIJO LADY GUILLÉN?

Al respecto, la conductora de Dilo Fuerte, Lady Guillén, se pronunció sobre este caso y lamentó que esta situación no haya podido solucionarse mediante el diálogo.

"Yo no voy a avalar la violencia ni por el lado de la mujer ni por el lado del hombre, yo no celebro ni aplaudo ni me burlo tampoco, lo que me hace pensar es cómo pueden suceder este tipo de acciones cuando se puede hablar de otra manera. No lo voy a justificar, pero ella (la madre) sabe por qué lo hace", indicó.