Habla víctima de agresión por hijo de exalcalde en playa de Tacna: “Me ha destrozado la mandíbula”

Walter Chipoco Espinoza, víctima de discriminación y agresión física por parte de Javier Mauricio Oviedo García, hijo del exalcalde distrital de Ilabaya, en la playa El Planchón ubicada en la región de Tacna, accedió a hablar en exclusiva con Dilo Fuerte para detallar lo sucedido, tanto con él, su familia y otros veraneantes.

En una entrevista con Lady Guillén, Chipoco señaló que, pasadas las 12 del mediodía, el hijo del exalcalde llegó de manera prepotente para increparlo a él, a su esposa y a otra persona.

"Este delincuente vino solo, directamente hacia nosotros alrededor de la 1 de la tarde, para increpar a tres personas, yo estaba con mi esposa y una amiga. Llegó agresivamente y nos exigió que abandonáramos el lugar", señaló.

Además, indicó que este altercado no fue el único, ya que horas antes otras personas residentes del lugar habían destruido las sombrillas y esteras instaladas en la playa. "Estas personas le mencionaron que habían destruido las sombrillas, y él presumió que nosotros éramos los responsables. Vino directamente a amenazarnos", agregó.

Durante la discusión, Chipoco señaló que Oviedo García insinuó que haría el uso de violencia física para expulsarlos de la playa. "Yo estaba echado. Lo había perdido de vista y solo escuchaba sus insultos. No sé en qué momento pasó (el golpe), yo simplemente perdí la razón y luego desperté como la media hora y no sabía los que había pasado. Me destrozó la mandíbula", señaló.

INVESTIGACIÓN EN LA FISCALÍA

Ante estos hechos, el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra Mauricio Oviedo García por actos discriminatorios y agresión física contra Walter Chipoco Espinosa y otras personas en la playa El Planchón.