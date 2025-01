La realidad de miles de peruanos: Largas horas de trabajo bajo el sol para salir adelante

Inició la temporada de verano, para muchos sinónimo de diversión, vacaciones y momentos de relajo en la piscina o en la playa, disfrutando del mar y la arena, pero para otros, es sinónimo de esfuerzo doble al tener que trabajar bajo las altas temperaturas.

Un equipo de Dilo Fuerte llegó hasta la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, para conocer algunas historias de compatriotas que día a día salen a trabajar exponiéndose a los rayos del sol para llevar un plato de comida a la mesa.

En ese sentido, uno de los primeros en conversar con nuestro programa fue un heladero, quien habló sobre el enorme sacrificio que debe realizar para ganarse la vida diariamente.

"Tengo que trabajar porque tengo que llevar el pan para mi hogar, porque yo soy una persona mayor de edad, nadie me da trabajo, tengo que ganarme la vida vendiendo. Aquí no hay electricidad, se compra hielo seco, que está más caro que los helados, a veces el público no valora eso", comentó.

12 HORAS BAJO EL SOL

Una señora que se dedica a la venta de bebidas y golosinas, señaló que trabaja todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche, es decir, 12 horas de ardua jornada, con el único fin de ver a sus hijos hechos unos profesionales.