Luis Miguel Llanos sobre el desborde de la delincuencia: "Lo que se viene es peor"

Luis Miguel Llanos, experto en seguridad pública, se pronunció sobre los recientes atentados y extorsiones en el distrito de Comas, en el marco de la ampliación de la declaratoria de emergencia, la cuál ahora incluye a La Victoria y otros 6 distritos del Callao.

En entrevista para Dilo Fuerte, el también conocido como "Van Damme peruano", lamentó el desborde de la criminalidad en el país y advirtió que la situación se agravará con la deportación masiva de inmigrantes que podría realizar el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

"No quiero alarmar, pero lo que se viene es peor [...] ¿Por qué digo que va a ser peor? [...] en Estados Unidos ya ganó Donald Trump y todos los inmigrantes van a venir a los países que tienen más carnecita", dijo.

SOBRE ESTADOS DE EMERGENCIA

Asimismo, Llanos cuestionó los estados de emergencia por parte del Gobierno y precisó que estos carecen de una debida planificación y de un marco legal que proteja a los miembros de las Fuerzas Armadas.

"Con los estados de emergencia yo no estoy de acuerdo porque no funcionan, porque, lamentablemente, no existe un marco legal, ¿Qué hace un militar si le faltan el respeto?", sostuvo.