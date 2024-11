“Con 10 soles no se hace nada”: amas de casa indignadas con declaraciones de la presidenta Boluarte

Las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien afirmó que con 10 soles se puede preparar sopa, segundo y hasta postre, han generado indignación entre las madres de familia. Muchas calificaron sus palabras como una falta de respeto hacia la realidad económica de los hogares peruanos.

“La presidenta es una persona muy conchuda. Queremos saber si ella cocina con diez soles y sobrevive con eso. Es una fresca, estamos cansadas de su miseria. Ella lo dice porque tiene la mesa tendida, mientras nosotros vivimos del día a día”, expresó una madre de familia.

¿CUÁNTO SE GASTA REALMENTE?

Este programa visitó el mercado Belén, en Puente Piedra, para conocer cuanto gastan diariamente las amas de casa en la compra de sus alimentos. Se constató que incluso un plato sencillo, como arroz con huevo, puede costar 16.70 soles, superando con creces lo mencionado por Boluarte.

Las amas de casa señalaron que a diario hacen milagros con el presupuesto para comprar la comida para sus hogares. “Con 10 soles no se puede hacer nada, todo está caro”, afirmó una. Otra ama de casa agregó: “La presidenta no conoce la realidad del pueblo, ella no compra ni sabe cuánto cuesta un pan”.

Según las entrevistadas, una familia puede gastar hasta 60 soles diarios en comida, debido al incremento en productos básicos como la papa, el arroz y el pollo.