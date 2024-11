Forense analiza muerte de policía Darwin Condori: ¿suicidio o asesinato?

El especialista en medicina forense David Ruiz Vela se pronunció sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del policía Darwin Condori, señalado como el principal sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Sheyla Cóndor en Comas.

En entrevista con este medio, Ruiz Vela analizó las circunstancias del presunto suicidio o posible homicidio ocurrido en un hostal en San Juan de Lurigancho. “Generalmente, quienes deciden quitarse la vida suelen consumir depresores que les generan somnolencia”, explicó.

“Cuando alguien se cuelga, como en este caso, no fallece de inmediato, sino que la asfixia ocurre al perder la conciencia. Sin embargo, hay casos en los que hacen parecer un suicidio, pero en realidad es un homicidio”, añadió, señalando que es clave analizar el entorno y las evidencias para determinar la verdadera causa de muerte.

INTERVENCIÓN POLICIAL

Respecto al accionar policial, Ruiz Vela señaló que los agentes no están entrenados para hacer un diagnóstico de muerte, justificando su decisión de trasladar el cuerpo a un hospital. “Siempre debe primar la posibilidad de que la persona aún esté viva. Sin embargo, al observar el video, se nota rigidez cadavérica, lo que confirma que ya llevaba varias horas fallecido”, expresó.

“Si yo veo a una persona colgada, y no tengo experiencia no puedo atribuir de qué ya está muerto. Qué pasa si después en la necropsia se ve signos de agonía y muerte reciente, quiere decir que podría haber sobrevivido”, recalcó, enfatizando que no se le puede exigir entrenamiento de diagnóstico de muerte a una persona que no es médico.