Padres rechazan clases virtuales por APEC: "No aprenden nada"

La medida de implementar clases virtuales para los escolares durante la semana de la cumbre de APEC ha generado incomodidad entre padres de familia y algunas autoridades educativas, quienes se han mostrado en contra de la decisión tomada por el gobierno.

Los padres de familia fueron los primeros en rechazar la medida, señalando que no cuentan con los recursos suficientes y la educación no es la misma. "En la virtualidad no aprenden, los niños no estudian como deberían", expresó una madre de familia.

Una madre de tres hijos en edad escolar comentó que se ha visto obligada a buscar alternativas para que sus hijos puedan tomar sus clases virtuales a través de su único teléfono móvil. "Tienen que turnarse por momentos; si no tiene celular, no pueden entrar a clases", señaló la madre.

CARGA ADICIONAL PARA LAS MADRES

Otras madres también indicaron que la modalidad virtual les ha generado una carga adicional. "Tengo que estar al lado de mi hijo, no puedo trabajar porque debo estar pendiente de que él atienda a sus clases. Es imposible", comentó una madre.