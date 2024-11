¿Tener hijos o mascotas? Encuesta revela las preferencias de los limeños

Las declaraciones del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, ha generado polémica al señalar que en su distrito hay más mascotas que niños. Según el burgomaestre, existen 30 mil mascotas frente a 23 mil niños.

A raíz de esta afirmación, este programa salió a realizar una consulta ciudadana sobre si las personas prefiriesen tener hijos o mascotas en su familia. Los resultados favorecieron a las mascotas, ya que muchos indicaron que tener hijos requiere mayor inversión de tiempo y recursos.

“Yo no quisiera tener hijos porque siento que es una inversión de tiempo y dinero, y con la situación actual del país, prefiero no tenerlos. No tener hijos me da mayor libertad para salir y viajar”, expresó una joven.

Sin embargo, no todas las respuestas fueron en rechazo a la idea de tener hijos. Algunas personas explicaron que no lo hacían por falta de amor por los niños o por preferir las mascotas, sino porque disfrutaban de su libertad.

“Si ser feliz significa no tener hijos, pues no los tengo. No significa que no me gusten los niños. Personalmente, no tengo pensado tener hijos; me casé porque me siento feliz con esa persona, pero no está en mis planes ser madre”, señaló otra mujer.

Mientras que otras personas si prefinen la familia y no las mascotas. “Me parece feo (que prefieran las mascotas que los hijos). Hay que tener familia. No me gustan los perros ni los gatos, me gustan los niños”, indico otra entrevistada.

OPINIONES DIVIDIDAS

El debate sobre tener hijos o mascotas en la familia ha generado opiniones divididas. Mientras algunos consideran que la familia es lo más importante, otros prefieren optar por las mascotas o incluso no tener hijos ni mascotas, buscando ante todo su libertad.