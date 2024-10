Estudiantes denuncian que instituto no registró sus estudios ante el Minedu

Un grupo de alumnos y exalumnos del Instituto Superior Tecnológico San Marcelo, ubicado en el distrito de San Miguel, denunció que la institución no ha registrado sus estudios ante el Ministerio de Educación (Minedu).

Los afectados se concentraron frente a las instalaciones del instituto para exigir una solución urgente a las autoridades educativas.

“Más del 50 % de mis compañeros han invertido más de 5 mil soles en el instituto San Marcelo. Hay diferentes situaciones: algunos están registrados, pero con reducción de ciclos, mientras que otros ni siquiera aparecen en el sistema y no fueron informados”, señaló uno de los manifestantes.

Uno de los casos es el de una alumna que estaba a punto de terminar sus estudios en diciembre; sin embargo, al ingresar al sistema del Ministerio de Educación, descubrió que no aparecía registrada como estudiante.

“Yo soy del año 2020, y recién me enteré el año pasado. Nunca estuve registrada, nadie me avisó. En diciembre debía graduarme, pero ahora no sé qué pasará porque no aparezco en el sistema, y he gastado más de 5 mil soles”, relató.

SOLUCIÓN

Ante estas denuncias, un representante del instituto afirmó que en los próximos días se verá reflejado el registro de los estudiantes en el portal del Ministerio de Educación.

“Hemos tenido una reunión con el Ministerio de Educación, y a través de una resolución de Indecopi estamos resolviendo la situación académica en el sistema de información de Minedu. Solo es cuestión de tiempo para que se registren a los estudiantes”, indicó.