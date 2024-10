Hermanos ancianos viven en condiciones deplorables en La Victoria

El propietario de una vivienda ubicada en la cuadra 9 del jirón Lucanas, en La Victoria, solicitó apoyo al Ministerio de la Mujer y a otras instituciones que protegen los derechos de personas en situación de abandono, para asistir a dos de sus inquilinos: una pareja de hermanos ancianos que viven en condiciones deplorables en una habitación que él les alquila.

Pedro Martínez, dueño de la vivienda, comentó que estas personas no tienen a dónde ir, por lo que decidió arrendarles una habitación. Sin embargo, ellos viven rodeados de materiales reciclables que recolectan y venden para cubrir el alquiler y alimentación, pero esta situación representa un riesgo para la salud de su familia.

"En mi casa tengo familiares en tratamiento oncológico que reciben quimioterapias y están con las defensas bajas, por lo que esta situación nos afecta mucho. He llamado al Ministerio de la Mujer y a varios asilos para que me brinden ayuda, pero hasta ahora no recibo respuesta", señaló Martínez.

ABANDONADOS

Los hermanos mayores sin hogar indicaron que, aunque tienen familiares, no reciben apoyo de ellos y piden a las autoridades que se les garantice una vida digna, como una vivienda. Asimismo, manifestaron que padecen diversas dolencias y solicitan ser incluidos en el programa 'Pensión 65' para poder subsistir.