Mafias de extorsionadores solicitan dinero a los chóferes de transporte público

Luego de que se conociera el atentado contra diversas empresas de transporte público de Lima, los conductores de las unidades de las compañías de la capital están en la mira de los extorsionadores, quienes les solicitan dinero para dejarlos trabajar con total normalidad.

NO BRINDAN APOYO A LAS VÍCTIMAS

En comunicación con Dilo Fuerte, una de las víctimas de los delincuentes, brindó detalles de estos hechos y manifestó que los criminales los contactan por medio de mensajes en WhatsApp.

“Hubieron muchachos que no pagaron sus cinco soles, monto que nos cobran diario. He ido a la Dirincri, comisaría, pero no he recibido ayuda (…) Nos tienen vigilados y han hecho un grupo de WhatsApp por donde nos amenazan”, sostuvo.

Finalmente, los chóferes hicieron un llamado a las autoridades a poner en marcha planes de seguridad en las vías, debido a que en medio de las rutas que realizan son interceptados por los delincuentes.