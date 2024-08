SJL: intentan agredir a reportera de 'Dilo Fuerte' durante cobertura en bodega clausurada

La reportera del programa 'Dilo Fuerte', Chely Campos, estuvo a punto de ser agredida por un familiar del dueño de una bodega en San Juan de Lurigancho (SJL), cuyo local había sido clausurado por operar sin licencia de funcionamiento y, según los vecinos, el se convertía en cantina, atrayendo a personas en estado de ebriedad.

Chely Campos se encontraba recabando las declaraciones de los involucrados, tanto de los vecinos afectados como de los propietarios del negocio, para que ofrecieran sus descargos. Sin embargo, uno de los familiares del dueño se tornó violento e intentó agredirla.

El personal de fiscalización del distrito de San Juan de Lurigancho tuvo que intervenir para evitar que el individuo, quien cubría su rostro con una mascarilla, continuara hostigando e intentando agredir a la reportera de Dilo Fuerte.

DENUNCIA VECINAL

Este incidente se produjo en el marco de búsqueda de solución a las denuncias de los vecinos, quienes aseguran que la bodega seguía operando a pesar de haber sido clausurada por el municipio de San Juan de Lurigancho.

Además, afirmaron que, por las noches, el local perturbaba su tranquilidad, ya que personas consumían licor hasta altas horas de la madrugada, dejando las calles sucias y generando desorden.

"Todos los fines de semana los borrachos vienen aquí. Se ponen a orinar en plena calle, no nos dejan descansar, toda la semana gritan y se pelean", comentó una vecina. "No entiendo por qué la clausura fue temporal; debería ser definitiva, no tienen los papeles correspondientes. Es un bar que funciona en una casa", añadió otra residente.

Ante la denuncia de los vecinos, el personal de fiscalización procedió nuevamente a clausurar el establecimiento, indicando que se notificará al propietario por desacato a la autoridad.