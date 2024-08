Comas: discoteca ilegal causa malestar en vecinos por fiestas ruidosas

Los vecinos de la avenida Universitaria, en el distrito de Comas, están totalmente indignados y desesperados debido a las constantes fiestas interminables que se realizan en una discoteca sin autorización, ubicada en el quinto piso de una vivienda.

Según los residentes de la zona, el establecimiento solo cuenta con permiso para operar como restaurante, no como un local de entretenimiento. "El ruido nos molesta, de martes a domingo hay fiesta", señaló uno de los vecinos afectados.

Los vecinos afirman que no conocen al propietario del local, el cual ha estado ofreciendo este tipo de eventos durante más de tres meses, causando molestias entre los residentes. "Mi hijo no puede estudiar por el ruido, no es justo. Hacen escándalos y es un mal ejemplo", expresó otra vecina.

RESPUESTA DE MUNICIPIO DE COMAS

Ante esta denuncia vecinal, personal de fiscalización del municipio de Comas llegó al lugar para tomar medidas al respecto. Según un representante de la municipalidad, el local solo cuenta con licencia para operar como restaurante y, anteriormente ya había sido clausurado.

"Estamos tomando las medidas correspondientes junto con Seguridad Ciudadana. Serenazgo se establecerá de manera permanente en este lugar para evitar que se repitan estos hechos; de lo contrario, la intervención será inmediata", declaró el representante de fiscalización.