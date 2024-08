Liberan a presunto violador de menor por exceso de carcelería: madre denuncia falta de apoyo del Estado

Una madre de familia está en busca de justicia después de que su expareja presuntamente abusara de su hija cuando tenía 11 años. A pesar de las graves acusaciones, el hombre se encuentra libre por decisión del Poder Judicial.

Según la madre, el presunto agresor, identificado como Víctor Manuel Cruz Marquesado, seducía a la menor con engaños mientras ella estaba fuera trabajando. "Este hombre se llevó a mi hija con engaños desde nuestro hogar en La Victoria hasta Puente Piedra, donde yo tenía un terreno. Le decía que le iba a comprar caramelos y galletas, y mi hija, inocente, se iba con él", relató la madre.

Ella denuncia que Cruz Marquesado fue liberado por exceso de carcelería, ya que se encontraba en prisión preventiva. Además, expresó su indignación por la falta de apoyo del Estado.

"Hasta la fecha, mi hija no ha recibido ninguna ayuda. Cuando regresamos a Puente Piedra, me dijeron que le iban a proporcionar un psicólogo, pero mi hija sigue apenada, no socializa y tiene miedo. Su alegría se ha apagado", manifestó.

NO HABIDO

El equipo de "Dilo Fuerte" intentó obtener la versión de Cruz Marquesado, pero al acudir a la vivienda que él consignó como domicilio ante el Poder Judicial, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), los ocupantes se limitaron a decir que él había salido de viaje, sin dar más detalles sobre su paradero.