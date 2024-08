Comerciantes denuncian abuso de autoridades por parte de fiscalizadores en Surquillo

Comerciantes del distrito de Surquillo denunciaron que funcionarios de fiscalización de la municipalidad clausuraron sus locales de manera arbitraria y sin sustento legal. Según los afectados, también se llevaron diversas pertenencias de los negocios ubicados en el jirón Dante, hechos que han quedado registrados en video.

Una de las agraviadas es una microempresaria dedicada a la venta de repuestos y servicios en general. Según indicó, el personal municipal clausuró su local a pesar de estar cerrado. “No estaba laborando. Me empujaron con prepotencia, y no me dieron un sustento para el cierre”, declaró la dueña del negocio.

Otro de los afectados es un empresario del rubro de restaurante y pollería, quien señaló que los fiscalizadores llegaron mientras él descargaba mercadería y se llevaron pertenencias sin justificación alguna.

“Mientras descargaba nuestra mercadería, en cuestión de segundos se llevaron la cajuela de mi moto y una silla que estaba utilizando. Prácticamente, solo les faltaba llevarse la moto. Pareciera que están esperando que uno esté distraído para llevarse las cosas”, comentó el dueño de la pollería.

No solo los negocios han sido afectados. Según los comerciantes, una carreta de un vendedor de jugos de la zona también fue confiscada por el personal de fiscalización.

SIN SOLUCIONES

A pesar de haber acudido al municipio para recuperar sus pertenencias, no han recibido ninguna solución. Además, indicaron que exigen el pago de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir cerca de 5 mil soles para devolver las pertenecías decomisadas.