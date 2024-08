Dueña e inquilinos de vivienda se atrincheran con balones de gas para evitar desalojo

La propietaria de una vivienda en el distrito de Los Olivos, junto a sus vecinos e inquilinos, se atrincheró con balones de gas en su casa para evitar ser desalojada. Según explicó, todo comenzó cuando solicitó un préstamo de 400 mil soles con una entidad financiera llamada ‘Palante’.

La propietaria agregó que puso su vivienda como garantía para obtener el préstamo, pero a mitad del pago se enteró de que su casa estaba bajo un fideicomiso. "He sacado un préstamo de 400 mil soles. Había pagado más de la mitad, y cuando intenté pagar el resto a través de una tercera persona, descubrí que el crédito, no era una hipoteca sino un fideicomiso", señaló la afectada.

"Esta es mi casa, la compré en 1995 después de haber trabajado en Japón, y la he construido de manera honesta. Ahora estos estafadores quieren quitármela", agregó.

Asimismo, indicó que ha intentado pagar el saldo pendiente de diversas maneras, pero la entidad financiera no lo permite. "No me dejan pagar; he ofrecido conciliar, pero no quieren. Insisten en quitarme mi casa alegando que es de ellos", dijo.

La propietaria señaló que la financiera quiere quitarle su casa tras haber falsificados sus documentos. "Pido justicia para mis hijos y para mí", declaró la mujer, añadiendo que hasta la fecha el Poder Judicial no le ha brindado ninguna solución al respecto.

LA EMPRESA TENDRÍA ANTECEDENTES DE ESTAFA

El abogado de la afectada mencionó que la empresa en cuestión opera bajo varias razones sociales y que su clienta no es la única perjudicada. "Se ha corroborado que en Lima Norte y en toda Lima hay muchas personas que están siendo despojadas de sus propiedades por esta empresa, y por temor e intimidación no denuncian públicamente", añadió el abogado, quien recalcó que han presentado una acción de amparo para proteger la propiedad.