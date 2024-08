Manager de "Chechito" denuncia a exabogada de la agrupación: Debe cerca de 80 mil soles

Christian Daga, representante del famoso cantante "Chechito", denunció a Mabel Melgar, exabogada de la agrupación, por una deuda de cerca de 80 mil soles, dinero que debía haber sido entregado a sus representados.

En entrevista para Dilo Fuerte, el representante de la orquesta señaló que la abogada no le daba las cuentas reales de los contratos que se firmaban, ni a él ni a nadie de la agrupación.

"Cuando llegamos de Europa el año pasado, no me daba las cuentas o los contratos reales. Poco a poco me fui enterando yo, que habían contratos, había dinero [...] yo le pedía que me de el adelanto y ella me decía que mañana, que pasado, que por favor, que me ha ido mal en el negocio", dijo.

ENDEUDADO

Debido a esta situación, Christian Daga señaló que ha terminado endeudado con varios de sus familiares, porque ha tenido que prestarse dinero con ellos para poder cumplir con el pago a los miembros de la orquesta.