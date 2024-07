Mujer descubre infidelidad de su pareja y él casi la mata: “Intentó ahorcarme”

En una entrevista para "Dilo Fuerte" con Lady Guillén, la víctima de infidelidad explicó que descubrió la traición de su marido durante uno de sus frecuentes viajes que realizaba desde Lima a Paramonga, provincia de Barranca.

Romaní, impulsada por la rabia al darse cuenta de la traición de su esposo, pintó el automóvil y rompió las lunas en busca de pruebas de la infidelidad. "Encontré sandalias de la mujer, zapatillas y recibos de compras", señaló la madre de familia.

La mujer relata que logró descubrir la traición con la ayuda de amigos de su pareja y de la expareja de la amante de su esposo. "Sus amigos me ayudaron, porque todos me conocen, además de la expareja de la mujer, quien me informó que ella había abandonado a su hijo para escaparse con mi marido”, contó a Lady Guillén.

AGRESIÓN

Yohani, al confrontar a su pareja, no esperaba recibir una agresión, pese a las disculpas ofrecidas por la infidelidad que había aceptado días anteriores. "Lo confronté, intenté cachetearlo por lo que había descubierto, y él reaccionó agarrándome del cuello e intentó ahorcarme. Tengo pruebas de esto. Varios trabajadores (de la empresa donde él trabaja) le pidieron que me soltara", dijo.

Entre lágrimas, Yohani Romaní, lamenta que su matrimonio de ocho años haya terminado de esa manera, pero aún, que - ahora enfrenta una denuncia presentada por el hombre que una vez amó. "Es un descaro que me haya denunciado diciendo que soy una loca, que por eso le rayado el carro. Ha sacado seguro para él la mujer pensando que les voy a hacer algo ", concluyó.