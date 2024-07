Denuncian presunta negligencia en Clínica Internacional

Un grupo de personas ha denunciado a la Clínica Internacional por presunta negligencia. Carmen Román, hija de Isaías Román, afirmó que su padre se encuentra en la UCI después de que supuestamente el establecimiento descuidara su estado de salud.

Según su relato, su padre fue ingresado de emergencia a la Clínica Internacional debido a un golpe en la cabeza, pero posteriormente fue retirado del centro exigiéndoles un pago de más de 30 mil soles.

"Llevé urgentemente a mi padre a la Clínica Internacional, pero lo dejaron salir estando mal y sin haberle realizado las diálisis necesarias. Nos pedían que depositáramos más de 30 mil soles después de haber pagado ya más de 50 mil soles. Actualmente, mi padre está en estado crítico, intubado en la Clínica Peruano Japonés", declaró Román.

Román mencionó que hasta el momento la clínica no ha respondido por los hechos relacionados con su padre. Además, indicó que el caso ha sido denunciado ante Susalud, pero aún no ha recibido una respuesta positiva por parte de la entidad.

"A pesar de haber presentado reclamos ante Susalud, no se ha tomado ninguna medida. SU Salud no parece servir a los peruanos, solo favorece a las grandes clínicas y no actúa contra la Clínica Internacional", afirmó la mujer, visiblemente preocupada por la situación de su padre.

PIDEN INTERVENCIÓN DE CLÍNICA PERUANO JAPONES

La hija de Isaías Román señaló que la Clínica Peruano Japonés se niega a realizarle el procedimiento de diálisis a su padre y ha informado a la familia que deben trasladarlo a otro hospital. En este sentido, Carmen Román hizo un llamado a las autoridades de salud para que intervengan en ambas clínicas y brinden una solución urgente a la salud de su padre.