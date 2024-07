Habla trabajadora de salón de belleza víctima de tocamientos indebidos: "Sentí tanta impotencia"

Daysi, una trabajadora de un salón de belleza ubicado en el distrito de Comas, habló sobre los momentos de terror que vivió cuando un delincuente ingresó a su centro de trabajo para asaltarla y realizarle tocamientos indebidos.

En declaraciones para Dilo Fuerte, la víctima indicó que el delincuente ingresó mientras estaba haciendo un servicio de uñas a una clienta y amenazó con matarlas a ambas si ponían algún tipo de resistencia.

"Ingresó con el arma amenazándonos de muerte. Nos quitó los celulares, el dinero del día y aparte de eso nos amenazaba que si nosotras gritábamos nos iba a matar. Nos mostró el arma y nos mostró que tenía balas", dijo.

LOCAL RECIÉN INAUGURADO

La trabajadora del negocio también habló sobre la impotencia que sintió cuando el delincuente y depravado le realizó tocamientos indebidos, asimismo, reveló que el salón de belleza lleva apenas una semana de haber sido inaugurado.

"La verdad sentí tanta impotencia, porque uno cuando ve que lo están amenazando de muerte se queda en shock, la verdad no sabía cómo reaccionar. Incluso a mi compañera también la amenazaron", sostuvo.

"Definitivamente yo pensaba en no volver a trabajar acá, porque me da miedo que me vuelvan a hacer esto y la verdad he estado mal, no tenía ganas de nada. Estaba totalmente en depresión, pero tengo que salir adelante", finalizó.