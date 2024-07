Menores de 16 y 17 años podrían ser juzgados por cometer delitos graves: ¿Qué opina la población?

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, aprobó un dictamen que establece responsabilidad a los menores de edad de 16 y 17 años que cometan delitos graves.

Esta iniciativa del parlamentario Juan Burgos, viene generando opiniones divididas, tanto en el Congreso como en otros sectores políticos, mientras algunos respaldan esta propuesta, otros la cuestionan considerando que no se puede juzgar a menores como si fueran adultos.

¿QUÉ OPINA LA CIUDADANÍA?

Ante esta disyuntiva, un equipo de Dilo Fuerte salió a las calles de Lima para conocer qué opinión tiene la ciudadanía respecto a este proyecto de ley que podría terminar siendo aprobado por la Representación Nacional.

"Deberían ir presos porque ellos ya saben lo que están haciendo, son responsables de sus actos porque ya tienen conciencia. La ley tiene que ser más fuerte, porque cuando es más fuerte, la nación también lo es", dijo un ciudadano.

"Yo estoy en contra de esa ley porque [...] lo que debemos hacer es prevenir en la niñez, los adolescentes todavía son niños", comentó una mujer.

"Los niños a esa edad ya tienen conocimiento del mundo. Por falta de los padres a veces los niños se descarrilan. Me parece genial que el Congreso haya hecho eso porque [...] los van a enderezar. Si sus padres no pudieron hacerlos, pues lo hacen ellos [el Congreso]", indicó un joven.

"No, no deberían ir a prisión, deberían pasar por el proceso de rehabilitación porque son niños que todavía no tienen conciencia absoluta de lo que hacen", explicó una vecina.