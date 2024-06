Madre denuncia que su expareja la golpeó e intenta quitarle a su hijo

La vida de Anaís Bendezú, una madre de familia, se ha convertido en un verdadero calvario y el responsable sería su expareja, Ramiro Aparcana, a quien acusa de violencia física y psicológica, así como de querer quitarle a su menor hijo.

En entrevista para Dilo Fuerte, la mujer indicó que ha sido brutalmente agredida tanto por su expareja como por los familiares de este sujeto. Señaló que la última agresión se produjo porque ella no permitió que el hombre se lleve a su pequeño por encontrarse en estado de ebriedad.

"Él fue a recoger a mi hijo y yo no le dejé llevárselo porque él estaba en estado de ebriedad, es ahí donde la mamá interviene, me empieza a insultar delante de mi hijo y como yo no dejé que se lo llevaran me empezaron a atacar, a golpear", dijo.

PENSIÓN DE ALIMENTOS

Asimismo, Bendezú acusó a su expareja de exigirle una pensión de alimentos mediante demandas falsas: "Me está pidiendo una pensión diciéndome que abandoné a mi hijo, cuando yo soy quien lo mantiene", sostuvo.