Exclusivo: Azucena Calvay habla por primera vez sobre amenazas de muerte en su contra

La cantante de cumbia Azucena Calvay habló por primera vez y en exclusiva para "Dilo Fuerte" sobre las recientes amenazas de muerte que ha recibido de parte de bandas dedicadas a extorsionar a artistas en todo el país.

Calvay señaló que no es la primera vez que enfrenta este tipo de amenazas por parte de delincuentes que exigen grandes sumas de dinero para no atentar contra su vida ni la de su familia.

"Esto empezó al inicio de mi carrera, cuando estaba en otra agrupación y continuó cuando me convertí en solista. Hace unas nos enviaron mensajes amenazantes tanto a mí como a mi manager", recalcó.

Uno de los mensajes que recibió decía: "Vamos a ser prácticos, todos, grandes o pequeños, van a pagar. Si vienes a Trujillo, debes pagar sí o sí, porque de lo contrario te vamos a perjudicar. Soluciona esto lo más pronto posible o no podrás subir al escenario".

Ante esto, ha tomado medidas como contratar seguridad privada para sus eventos y la policía ha garantizado su protección para evitar que estos criminales intenten atentar contra su vida.

"Hasta el día de hoy, gracias a Dios, la policía me está apoyando. Cuando hemos ido a Trujillo, he ido con mi seguridad y escoltada por efectivos policiales. Voy a seguir yendo a Trujillo porque aún tengo eventos pendientes. Por eso, no hay ningún problema", añadió la cumbiambera.

EL HAMPA CONTRA LA CUMBIA

Azucena Calvay, no es la única artista que está siendo blanco de la delincuencia bajo la modalidad de extorsión. Recientemente, su colega Esaud Suárez denunció que también está siendo extorsionado por delincuentes que operan en la ciudad de Trujillo.