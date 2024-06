Acusan a empleada de robar joyas y dinero por más de 20 mil soles

Una empleada del hogar ha sido acusada de haber robado joyas y dinero valuados en más de 20 mil soles de la vivienda donde cuidaba a dos adultos mayores en el distrito de Jesús María.

Roberto Bojórquez, hijo de los afectados, indicó que entre las pertenencias presuntamente sustraídas por la empleada se encontraban los aros de matrimonio de oro de sus padres, además de dinero en efectivo de una caja fuerte.

"Cuando falleció mi papá, pregunté por sus aros de matrimonio de oro y no los encontramos. Más tarde descubrí que la caja fuerte había sido movida, decidí revisarla y lamentablemente confirmé que faltaba dinero, el cual necesitaba para comprar medicinas para mi mamá, que ya no está", explicó.

Además, Bojórquez señaló que la empleada no se presentó a trabajar ni avisó sobre su renuncia. "Es curioso que justo cuando ella dejó de trabajar, desaparecieron la caja fuerte, las joyas y utensilios de cocina. En las cámaras de seguridad se observa cómo llevaba bolsas que tenían la forma de una caja", añadió.

RECHAZA ACUSACIONES

En su defensa, Zoila Reyna respondió a las serias acusaciones asegurando que no hay pruebas que demuestren que se llevó la caja fuerte de la vivienda de los adultos mayores. "El señor no me vio salir con la caja fuerte. El hecho de que llevase bolsas no significa que estuviera llevándome una caja fuerte", dijo, explicando que las bolsas que sacó del edificio contenían productos reciclados.

Sobre su ausencia en el trabajo, Reyna explicó que estuvo hospitalizada del 4 al 10 de junio debido a problemas de salud. Además, para corroborar su versión mostró pruebas médicas del establecimiento. "Si yo tuviera esos 25 mil soles, no estaría aquí sentada", sostuvo en entrevista con Dilo Fuerte.