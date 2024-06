Vecina lanza advertencia ante posible aumento en la tarifa del agua: "El pueblo se levantará"

Gran preocupación ha generado la advertencia de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que indicó que la tarifa de agua potable en Lima y Callao podría duplicarse o hasta triplicarse de aquí al cierre del año 2026.

Ante este panorama adverso, un equipo de Dilo Fuerte salió a las calles para conocer la opinión de la ciudadanía, principalmente de los habitantes de San Juan de Lurigancho, donde muchos de ellos expresaron su malestar ante esta ingrata noticia.

"Es imposible pagar una cosa así. Al mes yo pago 80 o 90 (soles), (aumentar la tarifa) está muy mal, no puede ser. No hay ni para alimentarse, nada, no hay ni cómo sustentarse", señaló un ciudadano.

"Somos de San Juan de Lurigancho, gente pobre, encima dicen que va a subir el agua. No sé, mejor sería que se privatice, ¿De qué nos sirve que sea el agua nacional?", cuestionó una vecina.

¿MARCHA CONTRA EL ALZA DE LA TARIFA DE AGUA?

Una vecina fue más allá y señaló que, si se duplica o triplica la tarifa del servicio de agua potable, convocaría una marcha para exigir la disminución de dichos montos: "Haría una marcha, todo el pueblo se levantaría", advirtió.