Vigilante que rescató a bebé abandonada en contenedor de basura: "La considero mi ahijada"

La madrugada del último jueves 29 de mayo, el señor Aldo, un señor que trabaja como vigilante en una zona residencial de Jesús María, se convirtió en un ángel al salvar a una bebé recién nacida que había sido cruelmente abandonada a su suerte en un contenedor de basura.

En declaraciones en vivo para Dilo Fuerte, el valeroso vigilante reveló, por pura casualidad, ese día salió más temprano rumbo a su centro de labores, lo cual permitió que la criatura pueda ser hallada a tiempo antes de que ocurra una tragedia.

"Todo ha estado orquestado desde el momento que me levanté en la mañana y salí más temprano de lo normal a mi trabajo, recién me di cuenta en el bus que había salido media hora antes de lo que yo normalmente me dirijo a mi centro de labores y yo pienso que ha sido un llamado para venir a rescatar a esta bebe, yo normalmente a esa hora no estoy, mi hora de entrada es a las 7:00 am. He llegado por Dios para poder encontrar a esta criaturita", dijo.

SU AHIJADA

En ese sentido, el buen hombre aprovechó las cámaras del programa conducido por Lady Guillén, para pedirle al alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, que lo mantenga informado sobre el estado de salud de la bebé: "Al alcalde le pediría que vele por la salud de nuestra ahijada, ya yo la considero como parte de mi familia", sostuvo.