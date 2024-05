Caso Jackeline Salazar: Exigen liberación de tío empresaria detenido por presunta participación en secuestro

La investigación del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar continúa generando intriga entre las autoridades, especialmente tras la revelación de nuevos videos y la captura de dos familiares de la empresaria, quienes estarían presuntamente implicados en las coordinaciones con la banda que planificó su secuestro el pasado lunes 13 de mayo.

La policía detuvo al primo y al tío de la empresaria, Jesús Santos Victorio Acuña, el pasado lunes en el distrito de San Martín de Porres (SMP). La familia exige su inmediata liberación, argumentando que Victorio Acuña no tienen ninguna relación con el secuestro de Salazar Flores.

"Es algo injusto lo que mi papá está pasando. Mi padre no tiene nada que ver en este problema que está atravesando la señorita Jackeline. Lamentamos lo que haya tenido que pasar y sufrir, pero mi padre es inocente de todo lo que se le acusa. Él es un hombre honrado y querido por mucha gente", expresó la hija de Victorio Acuña.

Familiares y vecinos se concentraron en el patio de su vivienda en el distrito de Independencia para exigir su libertad y declarar ante los medios de comunicación su inocencia. La hija de Jesús Santos recalcó que su padre se encontraba en provincia cuando se conoció el secuestro de la empresaria.

"El señor Jorge Salazar, cuñado de mi padre. Al momento del secuestro, mi padre estaba en el departamento de Áncash. Desde allí lo llamaron para apoyar, debido a que tiene contactos en la policía. Mi padre ayudó, junto con estas personas, a localizar a la señorita Jackeline", señaló la hija de Victorio Acuña.

“SU HERMANO ES INOCENTE”

Por su parte, el hermano de Jesús Santos, Joaquín Victorio, indicó que viajaron en familia por el Día de la Madre al departamento de Áncash y fue testigo de la llamada que realizó el padre de la empresaria solicitando ayuda.

"Él siempre ha sido solidario y nunca ha dicho no a las personas que han acudido a él. Mi hermano se comunicó con su cuñado e inmediatamente contactó a unos amigos en Lima. Inclusive Jorge sabe que mi hermano fue quien lo llevó a las oficinas de los altos mandos de la policía, que estaban investigando el secuestro. Nosotros, como familia, no entendemos en qué momento lo involucraron", recalcó.

En relación con la detención del sobrino de Jackeline Salazar, Joaquín Victorio señaló que desconoce si estaría o no implicado en el secuestro de la empresaria. "Sobre mi sobrino, no sé. Nosotros estamos de acuerdo en que se investigue y se aclare, pero me molesta que involucren a mi hermano. Me duele mucho porque he estado con él y sé la calidad de persona que es. Trabajo con él", expresó.