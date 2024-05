Carabayllo: carpintero es detenido y golpeado por equivocación en rescate de Jackeline Salazar

El rescate de la empresaria Jackeline Salazar por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), el último viernes en una casa de Carabayllo, terminó con la detención de varias personas involucradas en el secuestro, que ocurrió el pasado 13 de mayo en Los Olivos.

Sin embargo, uno de los detenidos, identificado como Armando Vázquez, de 61 años, fue arrestado por error. Según relató, los efectivos policiales lo confundieron con uno de los criminales implicados en el secuestro de la empresaria.

“Estaba descansando en mi vivienda y alrededor de las ocho de la noche escuché un ruido. Salí de mi dormitorio y vi a un señor en la puerta de mi baño. Cuando me dirigí a la puerta principal para pedir ayuda, pensando que era un ladrón, la policía me arrestó y me tiró al piso”, explicó el adulto mayor.

El agraviado, quien se dedica al rubro de la carpintería, indicó que una vez que los efectivos lo esposaron y lo tiraron al suelo, le propinaron patadas y puñetazos en todo el cuerpo. “Yo les decía que era el dueño de la casa, que el delincuente era otro, pero no me creían”, recalcó.

PIDE RECTIFICACIÓN

El hijo de Armando Vázquez pidió a las autoridades y a la prensa que se rectifiquen respecto a las acusaciones contra su padre. “Pido que se rectifiquen porque mi padre es inocente y no tiene nada que ver. Hay videos donde se dice que son cuatro delincuentes y está el nombre de mi padre, él no tiene nada que ver; fue víctima de abuso de autoridad”, indicó.