Cantante Yolanda Medina denuncia acoso y extorsión a su hija: “La llaman día y noche”

La cantante de cumbia Yolanda Medina, denunció que delincuentes están acosando y extorsionando a su hija, quien recientemente presentó su emprendimiento en un programa de televisión. Según indicó, los delincuentes le exigen una suma de dinero por la emisión del reportaje.

"Se hizo un reportaje sobre el negocio de mi hija, y ahora le envían mensajes pidiéndole dinero, haciéndose pasar por personas del canal. La llaman constantemente, día y noche, para exigir el pago, amenazando con una demanda si no cumple", indicó la artista.

En entrevista con Lady Guillén, para “Dilo Fuerte", Medina mostró pruebas de las constantes intimidaciones que sufre su hija. En uno de los audios, la cantante se enfrenta al presunto delincuente. Además, en los mensajes se puede apreciar que este la insulta y le exige aproximadamente 100 soles por la emisión del video en un canal de televisión.

PIDEN ATENCIÓN A SU CASO

Medina también indicó que le han enviado fotos obscenas a su teléfono móvil, como manera de intimidación, amenazándola con difundirlas si no realiza el depósito del dinero exigido.

"Creo que las autoridades no están haciendo nada para resolver estas situaciones. No podemos vivir asustados y sin poder trabajar", agregó. Además, mencionó que ha interpuesto denuncias, pero las autoridades no han mostrado interés en investigar su caso.