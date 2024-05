Conflicto familiar en SJM: Hijos intentan despojar a su madre de su hogar y negocio

Una madre de familia está atravesando por un verdadero tormento debido a un conflicto familiar en el que están involucrados sus cuatro hijos, quienes aparentemente intentan despojarla de sus propiedades ubicadas en la avenida Miguel Iglesias, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM).

La afectada, Benita Cotrina, de 70 años, ha denunciado que sus hijos intentan dejarla en la calle. Según relató ante las cámaras de ‘Dilo Fuerte’, todo comenzó en el año 2022 cuando decidió asistir a un baby shower, pero al regresar a su hogar, sus hijos no le permitieron entrar.

Benita, no solo ha sido privada de ingresar sus viviendas, las cuales sus hijos han ocupado, sino que también ha han tomado sus almacenes, impidiéndole el acceso por completo. A pesar de haber presentado denuncias ante la policía, las autoridades no han logrado atender su caso, llegando incluso a sugerirle que ceda las propiedades a sus hijos que son más jóvenes.

"Estoy desesperada. Todos los días sufro maltrato y no sé qué hacer. Están destruyendo mi hogar poco a poco, han desmantelado mi negocio de ferretería y robado mis materiales. Este problema comenzó en 2022 cuando salí a un baby shower y nunca más me permitieron entrar", expresó.

En solidaridad con ella, un grupo de vecinos se congregó frente a su casa de tres pisos, actualmente ocupada por sus hijos, exigiendo que se le devuelvan sus propiedades. Además, la policía nacional también se hizo presente en el lugar para prevenir cualquier altercado que pudiera afectar la integridad de las personas.