¿Plaga de murciélagos en VMT? Municipio fumiga casa donde se presume habitan estos animales

Una vecina del distrito de Villa María del Triunfo (VMT) denunció que, tras observar un murciélago trepando la pared de su casa, sospecha que hay una plaga de estos animales en su domicilio, situación que ha causado gran alarma en su familia, especialmente porque los murciélagos sobrevuela el techo de su vivienda durante las noches.

Al tomar conocimiento de la situación, la municipalidad de Pachacámac intervino de inmediato en el domicilio de la ciudadana para realizar una fumigación con el objetivo de ahuyentar a los animales. "Es preocupante ver estos animales. No he podido dormir en todo el fin de semana. Estoy agradecida con el municipio por venir a fumigar", declaró la afectada.

La vecina también señaló que comunicó el incidente al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), buscando que tomen medidas al respecto. Sin embargo, los funcionarios de la instituciòn que visitaron su casa aclararon que se trataba solo de un pájaro que sobrevolaba la zona. "Me comentaron que se trata de un pàjaro y que ellos no podían fumigar, ya que no era de su competencia", indicó la residente.

En aras de resolver la situación, el municipio de Pachacámac se ha comprometido a brindar apoyo a la familia afectada. Por ello, equipos tanto de limpieza como de fumigación han intervenido en la vivienda para eliminar cualquier indicio o presencia de estos animales que podrían propagar enfermedades.