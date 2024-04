Madre de 'Muñequita Milly" exige justicia: "Queremos que el Dr. Fong se vaya a la cárcel"

Hoy miércoles, 24 de abril, se llevó a cabo una nueva audiencia para investigar la muerte de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida en el ámbito folclórico como 'Muñequita Milly'. Ella falleció tras someterse a una operación estética en el consultorio del Dr. Víctor Barriga Fong, también conocido como Doctor Fong.

María Sucapuca, madre de la fallecida, se presentó en la sede de la Dirincri, ubicada en la Avenida España en el Cercado de Lima, para testificar sobre la muerte de su hija. En una entrevista con Lady Guillén para el programa "Dilo Fuerte", María solicitó a las autoridades que encarcelen al médico cirujano Víctor Barriga Fong.

"Por favor, suplico a las autoridades que me ayuden a alcanzar justicia para mi hija, quien ha sufrido demasiado. El día que íbamos a trasladar su cuerpo a Juliaca, nos citaron para decirnos que correrían con todos los gastos a cambio de no denunciarlos. No aceptamos porque queremos justicia. Quiero que el doctor esté en la cárcel y deje de operar", indicó María.

La familia de 'Muñequita Milly' viene recibiendo apoyo para continuar con las investigaciones por parte de un equipo de cuatro abogados liderado por la Dra. Rosario Sasieta, quien señaló que están brindando la defensa legal de manera gratuita.

NUEVA AUDIENCIA

Sasieta recordó que el próximo martes 30 de abril, han sido citados los médicos implicados en la operación de 'Muñequita Milly'. "Me informan que están siendo citados algunos médicos y personal de apoyo que intervino en la operación en la Clínica Santa Catalina", indicó la abogada.