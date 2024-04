"Chapulín Blanquiazul" acusa a policía por abuso de autoridad

José Luis Bolaños, más conocido entre la hinchada de Alianza Lima como el "Chapulín Blanquiazul", vivió un lamentable episodio en las afueras del Estadio Nacional, previo al partido que disputaron el equipo de sus amores y Sport Boys la noche de ayer.

En entrevista para Dilo Fuerte, el conocido personaje futbolero acusó a un policía por abuso de autoridad, alegando que este efectivo lo agredió y le rompió su vestimenta solo por pedirle que auxilie a unos niños que se estaban asfixiando por el tumulto de gente que se había formado en los exteriores del Nacional.

"Faltando 15 minutos para empezar el partido las puertas se cerraron, supuestamente se fue el internet en las máquinas de Joinnus y nos cerraron las puertas y hubo un tumulto de gente donde se tumbó una barraca de fierro y estaban niños, los asfixiaron", dijo.

"Fui y le dije a la policía que por favor ayuden a unos niños que estaban ahí, se estaban asfixiando, estaban llorando y no me hicieron caso [...] en ese momento se acercó creo que el policía encargado de la puerta sur [...] me dijo tú quién eres, le digo yo soy el Chapulín Blanquiazul y me dijo tú serás el Chapulín Cag... y me agarró del cuello y en ese entonces me habrán caído 2 o 3 policías más [...]", añadió.

DNI PERDIDO

Producto de esta agresión, el Chapulín Blanquiazul indicó que ha perdido su DNI electrónico, asimismo indicó que los malos efectivos lo botaron del estadio. Afortunadamente, otros agentes que lo reconocieron lo ayudaron y le permitieron el ingreso nuevamente, sin embargo, ya no pudo encontrar al policía que lo agredió.