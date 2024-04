Retiro AFP 2024: ¿Qué opina la ciudadanía sobre esta medida aprobada por el Congreso?

El Pleno del Congreso de la República aprobó el pasado jueves 11 de abril el séptimo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), hasta por 4 UIT, una medida que ha desatado opiniones divididas entre el Ejecutivo y Legislativo.

Al respecto, un equipo de Dilo Fuerte salió a las calles de Lima para conocer qué opinión tiene la ciudadanía sobre esta medida que ya ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo sin previa observación.

"Me parece que es lo más necesario porque en estos momentos estamos pasando por una crisis económica en la cual lo más inmediato sería la devolución de los fondos", indicó un joven al ser consultado.

"Está bien porque es un dinero ya prácticamente perdido. No tengo mucho (en sus fondos), serían 4 mil soles [¿qué piensa hacer con esa plata?] invertirlo, no sé, en un negocio o algo porque ya no lo voy a ver, esa plata es perdida", dijo otro ciudadano.

"Excelente. Es una medida que estábamos esperando ya hace tiempo, porque al final es la administración de cada uno, solamente hay que ver en qué invertir o guardar o pagar las deudas y no derrochar en cosas que no son importantes", opinó una mujer.

Pese a que la gran mayoría de los encuestados se mostró a favor de retirar los fondos de la AFP, hay otros que ven más a futuro, principalmente, las consecuencias que esto podría traer, tal como señaló nuestro último encuestado.

"Este tema de las AFP va a generar un fuerte impacto en los próximos años. Se nos viene una generación de adultos mayores en la mendicidad, mucha gente como yo hemos retirado todos nuestros fondos y no contamos con seguro provisional", sostuvo.