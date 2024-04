Nueva denuncia contra el Dr. Fong por presunta mala praxis en lipoescultura

El doctor Víctor Barriga Fong se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que la cantante folclórica "Muñequita Milly", perdió la vida por una presunta mala praxis, tras haberse realizado una liposucción, lo cual le causó una infección generalizada por una perforación en los intestinos.

A esto, la situación legal del Dr. Fong, cuyo paradero es aún desconocido, podría complicarse más tras una nueva denuncia que llegó a los sets de Dilo Fuerte, donde una joven denuncia al médico por una presunta mala praxis.

La joven, quien misteriosamente no acudió al programa de hoy para hablar sobre su caso, envió unos audios donde comenta que el Dr. Fong le hizo una lipoescultura, la cual la dejó con un bulto en la parte baja de la espalda.

"El doctor me operó mal y él me volvió a operar para arreglar lo que hizo mal, pero siguió mal. Me hizo una lipoescultura y me quedó atrás un bulto en la parte baja de la espalda y ese bulto él me lo volvió a operar a costo cero porque era un error de él [...] el doctor me hizo la operación para operar y no se arregló", se oye en el audio.

COMPROBANTES DE PAGO

Pese a que la denunciante no se presentó a nuestro set, quien sí lo hizo fue su abogado, Brigham Young Zuzunaga, quien reveló que el doctor Fong no entrega comprobantes de pago por procedimientos quirúrgicos que realiza.

"Es algo que no se está mencionando en los medios, el doctor Fong nunca entrega comprobantes de pago por las cirugías que practica. Ella (la denunciante) me dice que le está exigiendo los comprobantes de pago ( al Dr. Fong), porque los necesita para tomar cualquier tipo de acción [...] luego me dice que le han dado los comprobantes de pago pero tienen la fecha de ayer y no figura el monto exacto del total que yo le he pagado", señaló.