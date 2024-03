Prometieron estar juntos para toda la vida y ahora se enfrentan por su hijo

Una pareja de esposos, que se prometieron amarse para toda la vida, se encuentra ahora enfrentada ante la justicia por la tenencia legal de su hijo menor. El padre del niño, identificado como Franzua Ramírez Gastón Zuloeta, acusa a su expareja, Cinthia Chávez Gutiérrez, de haberse llevado a su hijo a otro país sin su consentimiento.

Según el padre denunciante, los constantes problemas en la relación los llevaron a separarse después de varios intentos por mantenerla por el bienestar de su hijo. Sin embargo, afirma que un acuerdo de conciliación previo no permitía a su expareja ver al niño.

"No he visto a mi hijo desde septiembre de 2022. Tengo pruebas que demuestran que he intentado hacer cumplir el acuerdo de conciliación con la ayuda de la policía, pero no he logrado ver a mi hijo. Incluso he ido a su casa y no me han abierto la puerta", expresó Ramírez Gastón durante una entrevista con Lady Guille en "Dilo Fuerte".

Ramírez Gastón sugiere que la madre de su hijo ya se encuentra en Estados Unidos con la intención de seguir su carrera y formar una nueva familia, dejando de lado los derechos que corresponden a su hijo, a quien no ve desde hace casi dos años.

Además, señala que posee un documento emitido por un centro de conciliación extrajudicial que establece un régimen de visitas que le permite ver a su hijo los lunes, martes, jueves, viernes y sábado, de 2 de la tarde a 7 de la noche, previa coordinación con la madre, régimen que debería haberse cumplido desde agosto de 2022.

"Este régimen de visitas no se ha cumplido. Recién en diciembre de 2023 se emitió una orden judicial para hacer cumplir esta disposición, pero Cinthia ya había salido del país con un permiso falso", agregó.

Según Ramírez Gastón, su expareja habría cometido dos delitos penales, uno de ellos relacionado con la falsificación de documentos para sacar al niño del país y otro por retención ilegal de menores.