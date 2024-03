Mujer es amenazada de muerte por salir con un hombre casado

La vida de Jenifer, una mujer que cometió el error de meterse con un hombre casado, se ha convertido en un calvario, luego de que la familia del hombre con el que mantuvo una relación clandestina, ahora la está amenazando de muerte.

En entrevista para Dilo Fuerte, la mujer comentó que estuvo saliendo con el hombre, identificado como Javier Córdova, durante una semana, incluso, indicó que ella pagaba el hotel donde solían encontrarse, sin embargo, siete días después, decidió contarle la verdad a la esposa.

AMENAZA ANTES DE ENTREVISTA

Minutos antes de ingresar al set y conversar con Lady Guillén, Jenifer recibió una nueva llamada del mismo Javier, donde le advirtió que no cuente su caso en televisión nacional o, de lo contrario, tomarían represalias contra su hermana.

"Yo le voy a decir a mi señora que no vaya a la casa de tu hermana y que acá queda toda la difamación. Me da a entender eso, que ella ya no va a ir a la casa de tu hermana, pero ¿Qué pasa si veo que más tarde tú sales en el canal 5?, ahí sí yo mando a mi señora a que vaya", se oye en la llamada que fue gravada por la víctima.