Perros pitbull atacan a madre de familia y pierde parte de la oreja

Elizabeth Martínez es una madre de familia cuya vida se ha convertido en un verdadero calvario, luego de haber sido brutalmente atacada por dos perros de raza pitbull que viven en la primera planta del departamento que ella alquila junto a sus padres.

En declaraciones para Dilo Fuerte, la víctima indicó que, tras el ataque de los canes, terminó con el rostro desfigurado, la pierna enyesada y perdió una parte de la oreja, la cual tuvo que ser reconstruida. Asimismo, indicó que, hasta el momento, los dueños de los canes solo le han depositado 45 soles para sus gastos médicos.

"No puedo ni amamantar a mi bebé, la señora (dueña de los perros) siempre es problemática y no puedo arreglar con ella [...] la primera semana del accidente nadie se acercaba, la segunda semana que yo le hablo a los responsables les digo que he ido al doctor, que me han recetado medicinas, pastillas y que me van a hacer una cirugía [...] solamente me yapearon 45 soles", dijo.

RESPUESTA DE LA DUEÑA

El equipo de Dilo Fuerte se comunicó con la señora y dueña de los perros, quien indicó que en ningún momento se negó a apoyar a la víctima y precisó que correría con los gastos una vez que le paguen en su trabajo a fin de mes.

"Yo le dije que a mí todavía me pagan a fin de mes, ella (la víctima) pensará que yo tengo plata y no es así tampoco [...] yo le he dicho que vamos a correr con todos los gastos, de lo que yo gano le voy a estar yapeando, en ningún momento nos hemos negado [...] la vamos a apoyar hasta el final", sostuvo.