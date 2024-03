Callao: vecina denuncia invasión de calle por mecánicos a pesar del cierre de sus locales

Una residente del Callao expresó su malestar por la presencia de varias mecánicas en las proximidades de la Avenida Perú, donde los trabajadores han ocupado la calle para llevar a cabo sus labores, lo cual, según la mujer mayor, obstaculiza el paso de los peatones y genera mucho ruido.

La denunciante manifestó su indignación ante la situación, ya que, a pesar de que el municipio chalaco clausuró los establecimientos, los propietarios volvieron a abrirlos. "No me dejan descansar, hacen demasiado ruido, los autos entran constantemente, no puedo entrar ni salir de mi casa, utilizan la calle como si fuera un estacionamiento", agregó la mujer.

Además, señaló que, al insistir con sus reclamos, los propietarios de los talleres mecánicos llegaron incluso a amenazarla de muerte. Sin embargo, estas afirmaciones fueron refutadas por la esposa del propietario del taller, quien afirmó que la mujer mayor no tiene pruebas.

NO ATIENDEN SUS RECLAMOS

Por otro lado, el hijo de la mujer denunciante afirmó que cada vez que acude al municipio chalaco para presentar su reclamo, no muestran interés en el caso. "Le dicen que se vaya tranquila, que tome un té de valeriana, que ellos le ayudarán a encontrar una solución", comentó.