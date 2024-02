La Victoria: anciano denuncia que inquilina no abandona su casa y no paga desde hace más de 10 años

Un vecino del distrito de La Victoria ha presentado una denuncia preocupante: unos inquilinos se niegan a abandonar su vivienda desde hace más de una década, además de no cumplir con el pago del alquiler.

Según la persona afectada, solo recibió 1000 (MIL) soles por un mes de arrendamiento en el año 2013, tras lo cual los inquilinos dejaron de abonar el alquiler y no respondieron más a sus reclamos.

El ciudadano afectado, identificado como Gaudencio Huamán, ha manifestado que Herlinda Chumbile se niega a desocupar su propiedad y reacciona con insultos cada vez que se le exige que abandone el lugar.

"El otro día fui a reclamarle y exigirle que se fuera, y ella me dijo que no quería verme, que me fuera. Quiero recuperar mi casa, ha pasado mucho tiempo y no me ha pagado ni un solo sol", expresó el anciano.

Según el propietario del inmueble, la señora a la que le alquiló la vivienda dejó de pagar con el argumento de que él no era el legítimo propietario y que las escrituras que poseía eran falsas. "Los documentos que tengo son legales y cumplo con mis impuestos", aseveró.

INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA

El anciano se dirigió hasta la ubicación de su propiedad para exigir a Herlinda y su familia que desocupen la casa, pero no los encontró en ese momento. La Policía Nacional también intervino en el lugar, donde después de varios altercados, tanto el anciano denunciante como un familiar de los denunciados fueron trasladados a la comisaría del sector.