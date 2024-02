Independencia: vecinos denuncian que mecánicos han convertido las calles en taller

Los residentes del distrito de Independencia denunciaron la invasión de mecánicos en las calles, convirtiéndolas en talleres de autos que obstaculizan tanto el tránsito peatonal como el vehicular, y que presuntamente estarían funcionando por más de 8 años sin licencia municipal.

"Estos talleres han ocupado ilegalmente las calles y veredas durante más de 8 años, incluso destruyendo algunos jardines. Además, almacenan tanques de gas, lo que representa un riesgo de tragedia. No cuentan con licencia, no pagan impuestos y no tienen permisos de defensa civil", expresó uno de los vecinos afectados.

A pesar de que los vecinos han informado sobre esta situación a los municipios de San Martín de Porres e Independencia, dado que la zona está en disputa entre ambos distritos, hasta el momento ninguno ha tomado medidas al respecto.

Según los trabajadores de los talleres mecánicos, cuentan con licencia otorgada por la Municipalidad de San Martín de Porres. Además, argumentan que los vecinos que denuncian la invasión de espacios públicos son responsables de varios problemas en la zona.

LOCALES SERÁN CLAUSURADOS

Después de la denuncia de los vecinos, personal policial y agentes de fiscalización de la Municipalidad de San Martín de Porres llegaron al lugar para exigir a los trabajadores de los talleres mecánicos desalojar la vereda, que estaba invadida por piezas de automóviles.

Además, la encargada de fiscalización del municipio declaró que procederán a la clausura de los locales en cuestión debido a que no presentan licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil. “Si no la muestran, serán clausurados. Alegan tenerla, pero no la presentan", expresó la funcionaria municipal.