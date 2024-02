Anciano queda en la calle tras ser desalojado por su excuñada en Miraflores

Un anciano denunció que fue desalojado y que sus pertenencias fueron arrojadas a la calle de la vivienda que habitó durante muchos años en el distrito de Miraflores. Según el agraviado, la responsable de este acto sería su excuñada, quien también habría desechado los objetos que pertenecían a su difunta esposa.

El hombre de 71 años, llamado Ricardo, ahora se encuentra viviendo bajo un árbol desde el martes 30 de enero. Asegura que la casa pertenece a su difunta esposa y que su hermana se aprovechó de la situación. "Estoy pernoctando en la calle desde ayer. Han tirado las cosas de mi esposa y las mías a la calle. Me desaloja de la casa de mi esposa porque dice que le hice una donación en el 2017", expresó.

Ricardo señaló que se enteró de la donación un año después y que solo contaba con la firma de su esposa y su excuñada, pero no quedó registrada en los Registros Públicos. "Mi excuñada se aprovechó cuando mi esposa estuvo enferma en el año 2020. Falta la segunda firma en los registros públicos y esa no se hizo", agregó.

En su defensa, Ania Patricia Villotti López, sindicada como la principal responsable del desalojo, afirmó que el inmueble fue donado por su propia hermana antes de fallecer. "Ese terreno es un bien propio de mi hermana, que me donó cuando estaba perfectamente sana en el 2017. A la hora de fallecer, le pedí mi terreno y le dejé vivir 3 años gratis. Antes de entablar un juicio, pedí llegar a un acuerdo en dos oportunidades, pero él se negó", señaló.

Asimismo, indicó que ella mostró predisposición en todo momento para otorgarle una cierta cantidad de dinero a cambio de que deje la casa. Sin embargo, Ricardo ha mostrado constantes negativas. "Mi hermana no le dejó nada. El registro de la casa estaba a nombre mío", agregó.

En otro momento, Ania Patricia, durante mucho tiempo, su difunta hermana, esposa de Ricardo, recibió maltratos psicológicos y amenazas contra ella. Por esta razón, la casa pasó a su propiedad con la autorización de su hermana. "Mi padre le dio su casa en vida y luego le pidió que lo devolviera porque no quería que Ricardo se quedara con la propiedad, ya que no lo hacía feliz y lo maltrataba. Tengo pruebas donde mi hermana dice que no le deja nada a Ricardo", añadió.

Tras conocer este caso, se espera la llegada de efectivos de la policía y representantes del Ministerio de la Mujer para evaluar la situación del adulto mayor, quien pernocta en plena vía pública. Además, para verificar la situación de Villotti, quien alegó haber solicitado garantías para su vida debido a constantes amenazas por parte de Ricardo.