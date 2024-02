SJM: delincuente rompe en llanto tras ser capturado por robar un celular

Un individuo que había perpetrado un robo rompió en llanto al ser aprehendido por vecinos, justo después de arrebatarle el celular a una mujer que caminaba por la avenida Miguel Iglesias, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

La detención y el dramático momento del delincuente quedaron registrados en videos grabados por los propios residentes. En las imágenes, se observa cómo el ladrón es reducido mientras esperan la llegada de las autoridades policiales para ser trasladado a la comisaría local.

El delincuente fue identificado como José Alvarado Gómez, quien, entre lágrimas, aseguraba que era la primera vez que cometía un delito y que su actuar se debía a la necesidad de mantener a su hija.

Además de capturarlo, los vecinos también le propinaron una golpiza, mientras el delincuente suplicaba que no lo llevaran a la comisaría. "He llegado a esto por la necesidad de mi hija, por favor, no sean crueles", se escucha decir al ladrón entre sollozos.