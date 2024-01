Madre de Katherine Gómez sobre extradición de Sergio Tarache: “Es una Luz de Esperanza y Justicia para mi hija”

El ciudadano venezolano, Sergio Tarache, finalmente será extraditado a Perú este martes, 30 de enero, desde Colombia, país al que huyó después de quemar viva y ocasionar la muerte de su expareja, Catherine Gómez, en marzo de 2023, en la Ciudad de Lima.

Cinthia Machare, madre de Catherine, se presentó en el programa "Dilo Fuerte” con Lady Guillén y señaló que, tras una larga lucha y varios viajes a Colombia, finalmente su hija empezará a encontrar la justicia.

"Cuando viajé por segunda vez a Colombia, fui con la intención de buscar algo de justicia por mi hija. Busqué ayuda y respaldo, gracias a Dios lo conseguí. Ahora veo los resultados y es una luz de esperanza y justicia", señaló.

"Tengo que ser fuerte por ella y por muchas. No es justo que una madre tenga que buscar la justicia por sus propios medios. El gobierno debería respaldarnos, brindarnos apoyo y protección. Para una madre, no hay peor dolor que haber perdido a su hija. Cada lágrima que he derramado yo y mi familia, él lo va a pagar", agregó.

La madre de Catherine Gómez exige a las autoridades cadena perpetua para Tarache. "Es la única forma de que pueda tener un poco de paz, sabiendo que él va a pagar por todo lo que le hizo a mi hija. El único respaldo que podría darme el gobierno es dándole la pena que se merece, que es la cadena perpetua", añadió.

EL CASO

Como se recuerda, Catherine Gómez fue atacada por Sergio Tarache en plena vía pública en marzo de 2023, en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, lugar donde fue rociada con gasolina y prendido fuego. Después de ello, el ciudadano venezolano huyó a Colombia, donde un mes después, el 11 de abril, fue detenido por las autoridades.

Sergio Tarache deberá ser puesto a disposición del 24 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que solicitó su extradición a las autoridades de Colombia para que enfrente una investigación penal por el asesinato de Catherine Gómez. En el marco de la investigación, Tarache, tiene en Perú un mandato de prisión preventiva por 9 meses por el delito de feminicidio.