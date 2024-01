Hijos de Augusto Polo Campos enfrentados por herencia

Augusto Polo Campos Linares, hijo del fallecido cantante y compositor, Augusto Polo Campos, visitó los sets de Dilo Fuerte para hablar sobre el enfrentamiento e inconvenientes que se han suscitado entre él y sus hermanos a raíz de la herencia que les dejó su difunto padre.

En conversación con Lady Guillén, el mayor de los Polo Campos detalló que desde hace varios años se le viene ocultando información sobre la empresa Contigo Perú, la cual administra las regalías de exitosos temas como "Contigo Perú" y "Cuando llora mi guitarra".

"Hay falta de información, yo vengo pidiendo esta información por más de 5-6 años y no se me da, pues es un poco preocupante [...] tenemos el derecho de tener esa información, entonces, cuando uno pide información y no se le da, pues uno comienza a pensar que algo no anda bien", dijo.

LIMITAN USO DE DEPARTAMENTO

Asimismo, el hijo mayor del fallecido cantautor denunció que el menor de sus hermanos, Cristóbal Polo Campos, viene limitándole el uso de un departamento que su padre les dejó en herencia a todos.

"Desde que me fui a los Estados Unidos, yo vengo y resido en esa casa, siempre me he quedado con papá, pero eso cambia cuando papá se muere. El año pasado vine y (Cristóbal) no me deja entrar [...] cuando yo vine pedí poder pasar a la casa porque estoy trabajando un documental de mi padre [...] cuando yo vengo y se me niega la entrada, mi hermano me dice que si quiero puedo ir pero por un par de horas, que no me puedo quedar", sostuvo.