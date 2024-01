Expareja denuncia a músico de grupo "Antología" por agresión física y verbal

Heydi Boza, expareja del músico perteneciente al grupo andino "Antología", Víctor Raúl Valencia Mateo, denunció al artista por agresión física y psicológica, pues le habría propinado varios golpes y hasta mordidas.

En entrevista para Dilo Fuerte, la denunciante indicó que su exconviviente, con quien mantuvo una relación de un año y medio, la agredió el último 13 de enero, cuando ambos acudieron a un compromiso.

"A eso de las 7 u 8 de la noche él se desaparece y me deja en el compromiso, casi como 2 horas. Cuando vuelve le digo a dónde se había ido y él me dice que se fue a cenar [...] yo le seguía reclamando [...] y él me coge del cabello y me jala para atrás, me muerde el rostro y me dijo cállate", señaló.

Tras esto, la víctima indicó que se fue directamente al baño y le pidió ayuda a una trabajadora de limpieza para que le ayude a salir por la puerta trasera, no obstante, fue interceptada por Valencia Mateo: "Aparece y me retiene [...] empieza a gritarme y me mete un lapo y me caigo al piso", añadió.

Heydi Boza indicó que la madre y familiares del músico estaban presentes en el compromiso, sin embargo, no hicieron nada para detener las agresiones. Fueron amigos de Valencia Mateo los que se acercaron para detenerlo.

Tras este condenable acto, el músico le dijo a su expareja que la llevaría en taxi a su casa "y ahí se termina todo", Boza aceptó, pero lamentablemente Valencia volvió a agredirla durante todo el trayecto a casa.

PERIDÓ A SU BEBÉ

Cabe precisar que esta agresión se da en un contexto de duelo, pues Heydi Boza perdió a la criatura que llevaba en su vientre días antes - según refiere - por culpa del músico, debido a la fuerte impresión que le causó el enterarse de su infidelidad.

"Yo estaba embarazada y ha sido por culpa de él también que yo perdí a mi hijo. Era porque yo me había enterado que él me había engañado y por las emociones tan fuertes que tuve , dejó de latir el corazón de mi bebé", comentó entre sollozos.